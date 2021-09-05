'TCDD'ye özel' genel müdür

05 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, yine bir gece yarısı kararı ile görevden alındı. Yerine ise 28 Aralık 2020’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan demiryolları için ilk özel yolcu taşıma lisansı alan Sun Group şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Abdülkerim Murat Atik’in getirilmesi dikkat çekti. Şirketin daha önce de “TCDD’den ihale aldığının bilindiği” ifade ediliyor.

Geceyarısı görevden alınan Uygun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki de olan Ulaşım Sanayi ve Ticaret AŞ’de çeşitli görevlerde bulunmuştu. Uygun’un yerine ise aynı karar ile Abdülkerim Murat Atik getirildi. Göreve getirilen yeni genel müdür Atik ise halihazırda Sun Group Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Vietnam İş Konseyi’nin Türk tarafı başkanlığını yürütüyor. Atik’in başkanlığını yaptığı şirket, dikkat çekiyor. Demiryolu ve raylı sistemler, inşaat ve altyapı, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren şirket, 28 Aralık 2020’de, Ulaştırma Bakanlığı’ndan demiryolları için Türkiye’nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan şirket olmuştu. Şirketin projeleri arasında farklı illerdeki “hafif raylı sistem trenleri tedariki”, “metro sinyal ve telekom işleri”, “demiryolu yenilemesi ve sinyalizasyon” ve “hızlı tren sinyalizasyonu” gibi işler de yer alıyor. Atik’in, “özelleştirme çalışmalarına holding mantığıyla bakabileceği ve bu nedenle atanmış olabileceği” kaydediliyor. Özel şirketleri olanların bakan olmasına işaret edilerek “TCDD’de de benzer bir durumun yaşandığı” konuşuluyor.

SÜRGÜN KARARLARI

Görev değişikliğine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan BTS Genel Başkanı Murat Oral ise Uygun’un İBB’de görev yaptığına dikkat çekerek “Belediyedeki personele nasıl davranıyorlarsa, devletin memuru olan bizlere de aynı muamelede bulundular. Yanlışlarını söyledikçe bize karşı düşmanca davrandılar. Pandemi döneminde 19 arkadaşımız sürgün edildi. Bayram arifesinde ilişikleri kesildi” dedi.