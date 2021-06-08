Hocaların hocası müzikolog Prof. Leyla Pınar’ı kaybettik
Barok müziğin tanıtılmasına ömrünü adayan klavsen ve org virtüözü hocaların hocası müzikolog Prof. Leyla Pınar Tansever’i 5 Haziran akşamı kaybettik. Cenazesi 7 Haziran Pazartesi günü, saat 16.30’da Karacahmet Mezarlığı Şehitlik Camisi’nden kaldırıldı.
Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı İstanbul Barok topluluğun kurucusu ve müzik direktörü, Uluslararası İstanbul Barok Müzik Festivali’nin kurucusu idi. Levent Pınar ve birçok defa aynı sahneyi paylaştığı oyuncu yönetmen Ali Pınar’ın annesi olan Leyla Pınar, 1944’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Konservatuvarı’nda eğitim gördü. Özel olarak çalıştığı Cemal Reşit Rey’in tavsiyesi üzerine Avrupa’ya gitti. Sırasıyla Padova’da Cesare Pollini Konservatuvarı, Poitiers Üniversitesi Müzikoloji Bölümü, Paris’te Sorbonne Ecole des Hautes Etudes’de ve Ecole Normale de Musique’te eğitim gördü. Klavsen dalında “Premier prix” aldı.
Uzun yıllar yaşadığı Brüksel’de de Türkiye’nin tanınmasına katkı sunan sanatçının amacı müzik kurumlarının kalıplaşmış, katı ve hantal anlayışına alternatif olmaktı. Bu amaçla kurduğu topluluklarla seçtikleri mekân, repertuvar, konser formatı ve barok müziğe kazandırdığı Kaan Buldular, Şebnem Ünal gibi sayısız sanatçılarla farklı bir reji ve tasarım anlayışını hayata geçirdi. Barok dönemde Osmanlı/Türkler ya da bu topraklardan çıkmış mitolojik öyküler üzerine bestelenmiş bütün oda müziği ve opera repertuvarını sahiplenmek ve tanıtmak için durmaksızın çalıştı.
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