Hollanda Türk iş insanı ve sporcular için seyahat yasağını kaldırıyor

12 Eylül 2020 Cumartesi, 13:53

Hollanda hükümeti, koronavirüs salgını sonrası aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere Mart ayından bu yana uygulanandan seyahat yasağını esnetiyor. Türkiye'deki profesyonel sporcular Pazartesi günü, iş insanları da 21 Eylül'den itibaren vize başvurusu yapabilecek.

Türkiye'deki en büyük dış yatırımcı ülke olan Hollanda, pandemi sürecinde uygulanan seyahat kısıtlamaları ve bize başvurularının iptal edilmesi nedeniyle özellikle iş insanlarından gelen yoğun şikayetlerle karşı karşıya kaldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, uygulanan seyahat kısıtlamalarının küçük ve orta işletmeler dahil ticari yaşamı ve spor faaliyetlerini ciddi biçimde etkilediğini bildirerek, seyahat yasakları konusunda yeni bir düzenleme önerisinde bulundu.

Hollanda hükümeti, bu öneriyi olumlu karşılayarak, Cuma günkü bakanlar kurulu toplantısında, seyahat yasağı uygulanan AB dışındaki diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletti.

Vize başvuruları başlıyor

Hükümet, seyahat kısıtlamaları nedeniyle, birçok ticari ilişkiyi sürdürmekten, uluslararası futbol maçlarındaki deneyim eksikliğine kadar bir çok faaliyetin etkilendiğini vurgulayarak, iş insanı ve profesyonel sporcular uygulanan koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesine karar verdi.

Türkiye'deki profesyonel sporcular 14 Eylül Pazartesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de dahil olduğu iş çevreleri de 21 Eylül'den itibaren Hollanda temsilciliklerine Schengen vizesi başvurusunda bulunabilecekler.

Hollanda, kültürel ve yaratıcı sektörler, gazeteciler ve araştırmacılar için de kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini benimsedi. Hükümet, bu alanlarda da seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için bir düzenleme hazırlayacak.

Vaka sayılarının fazla olduğu riskli bölgelerden Hollanda'ya gelenlerin, bir süreliğine ev izolasyonuna tabii tutulacağı belirtiliyor