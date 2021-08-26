Hollanda, VAR odasının kapılarını açıyor

26 Ağustos 2021 Perşembe, 15:41

Hollanda Futbol Federasyonu KNVB, bir açıklama yaparak hafta sonundan itibaren Eredivisie maçlarında VAR kararlarının sonuçlandırıldıktan sonra stadyumda maçı izleyen seyircilere de gösterileceğini bildirdi.

KNVB'den yapılan açıklamada ekranlardan maçı izleyemeyen stadyum seyircisinin verilen kararları anlamalarını sağlamak amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Uzun süreden beri stadyumlarda VAR kararlarının seyirciye gösterileceği konusunda çeşitli çalışmalar yapıldığı açıklanmış ancak şu ana kadar bu plan hayata geçmemişti. VAR'ı uygulayan ilk ülke olan Hollanda, yeni uygulamayı gerçekleştiren ilk ülke olacak.