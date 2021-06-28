Hollanda'da sessiz partiye gürültü yapıldığı gerekçesiyle müdahale edildi

28 Haziran 2021 Pazartesi, 15:28

Hollanda'da polis, Leeuwarden bölgesinde yer alan Cambuursterpad'da cuma günü saat 01.00 civarı düzenlenen bir partide gürültü yapıldığına dair şikayet aldı. Bunun üzerine adrese giden ekipler, evde sessiz bir disko partisi düzenlendiğini gördü.

SESSİZ PARTİYE GÜRÜLTÜ MÜDAHALESİ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre bu tür sessiz partilerde katılımcılar büyük bir ses sistemi yerine kablosuz kulaklıklar aracılığıyla müzik dinliyor. Dolayısıyla partide çalınan parçalar yalnızca mekanda kulaklık takanlar tarafından dinlenebiliyor ve hiçbir şekilde dışarı ses verilmiyor.

Öte yandan, yerel gazete Leeuwarder Courant'ın haberine göre kulaklıkla müzik dinleyen ve dans eden birçok kişi birbiriyle bağırarak konuşuyordu. Kulaklık kullanıldığı için katılımcılar birbirlerini duymakta zorlandığından herkes yüksek sesle iletişim kurmak durumunda kalmıştı.

Ekipler durumu anladıklarında partiye müdahale ederek katılımcılara gürültü yapmamalarını söyledi ve aksi takdirde kendilerine cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Yetkililerin uyarısıyla sona eren etkinlikte koronavirüse karşı alınan tedbirlerin herhangi bir şekilde ihlal edilmediği belirtildi.

Benzer şikayetler 2018'de İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da da yapılmış, sokaklarda düzenlenen sessiz partilerin trafiği aksattığı ve gürültüye neden olduğu belirtilmişti. Bunun üzerine sessiz partilere yasak getirilmesi gündeme gelmişti.