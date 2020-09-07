'Hollandalı' Petrol Ofisi, ABD'li Chevron'la anlaştı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 15:55

Petrol Ofisi ile ABD'li enerji tekeli Chevron Brands International LLC arasında, madeni yağ alanında lisans, üretim, dağıtım ve pazarlamayı kapsayan uzun süreli anlaşma imzalandı.

Anlaşmayla Chevron, Türkiye’deki madeni yağ alanındaki faaliyetlerini Petrol Ofisi’ne devretti. Hazırlıkların tamamlanması ile birlikte Texaco markalı madeni yağ ürünlerinin Petrol Ofisi tarafından Türkiye’de üretimine, 2021 yılı içinde başlanması planlanıyor.

Üretilen tüm ürünlerin dağıtım ve pazarlaması, yine Petrol Ofisi tarafından Texaco markası altında gerçekleştirilecek.

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, anlaşmaya ilişkin "Chevron ile uzun vadeli ve geniş kapsamlı işbirliğimiz, bir anlamda Petrol Ofisi’nin madeni yağ alanındaki üretim, dağıtım ve pazarlama başarısının da güzel bir göstergesi. Chevron’un bu imzası, aynı zamanda Türkiye’ye ve ülkemiz potansiyeline duyduğu güveni, inancı da ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.

Petrol Ofisi 2017 yılında 1 milyar 368 milyon avroya Hollandalı Vitol Group'a satılmıştı. Şirket daha önce ise Avusturya merkezli OMV'nin sahipliğinde faaliyet gösteriyordu.