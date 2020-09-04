Horasan Belediye Başkanı AKP'li Abdulkadir Aydın tutuklandı
Erzurum'un Horasan İlçe Belediye Başkanı AKP'li Abdulkadir Aydın tutuklandı.
Horasan Belediye Başkanı AKP'li Abdulkadir Aydın, bugün sabah saatlerinde Ankara’da tutuklanarak cezaevine kondu. Belediye Başkanı Aydın’ın seçim öncesi ticaret yaptığı Ankara’da 7 yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrası tutuklandığı öğrenildi.
Aydın’ın Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildiği bildirildi.
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