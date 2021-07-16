HotelForex ve Diana Travel ortaklığa imza attı
HotelForex, Touristica Seyahat Acentesi ve Diana Travel ile stratejik ortaklığa imza attı.
Oteller arz ve talebi, hem otelcilerin hem de tatilcilerin ilgi alanlarına göre uyarlanmış yeni bir platformda buluşacak. Yapay zeka destekli otomasyonun yardımıyla HotelForex, işletme maliyetlerini azaltarak bu tasarrufların tatilcilere fiyat indirimi olarak sunulmasını hedefliyor.
HotelForex CEO'su Melih Baş, pandemi döneminin ardından sektörün büyük bir değişime ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. Baş, şunları söyledi:
HotelForex tam da bu ihtiyaç için yaratıldı. Başarılı rezervasyon siteleri yüksek maliyetler talep ederken, misafirlerimiz de büyük indirimler beklemektedir. Pazar, sadece otelciler için değil, tatilciler için de bu topyekün yenilenmeye hazır; tamamen şeffaf bir sistem. İki taraf arasında yeniden bir güven duygusu oluşturmak adına eski pazarlık alışkanlığını dijitalleştirdik. Sistemimiz, sektörün hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı sağlayacak ve yapısal bir iyileşmeyi oluşturacak her türlü avantajı sunmaktadır. En uygun fiyatlandırma anlık olarak, mevcut pazarlıklara göre belirlenir. Tüm sistemleri, otelciye bağımsızlığını geri verirken iş yükünü önemli ölçüde azaltacak şekilde optimize ettik.
Bu kapsamda HotelForex, Touristica Seyahat Acentesi ve Diana Travel ile stratejik bir ortaklığa imza attı.
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