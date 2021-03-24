H.P’ye dava açıldı: İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıranlar cesaretlendirdi
Tunceli’de hem okuyup hem de bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan üniversite öğrencisi Hatun K’yi (21) kasım ayında çalıştığı işyerinde taciz ettiği iddia edilen H.P’ye (42) “sarkıntılık yapmak sureti ile cinsel saldırı” suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hatun K., “Olay günü şikâyetimi bildirdiğim yöneticimiz daha önce de böyle şikâyetler aldıklarını söyledi. Buna rağmen o kişiyi korudular” ifadelerini kullandı. İşyerinde yetkili olan Servet D. ifadesinde, “H.P’yi yıllardır tanıyorum böyle bir şey yapmaz” dedi. İddianamade suçlamaları kabul etmeyen şüpheli H.P’nin olaydan hemen sonra ani bir kararla uzun süredir çalıştığı işyerinden izin alarak memleketine döndüğü ve bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Şüphelinin kendini suçtan kurtarmaya yönelik inkâra dayalı savunmada bulunduğu belirtilen iddianamede şüpheli hakkında dava açılması için somut delillerle yeterli şüphe oluştuğu bilgisi yer aldı. İddianamede delil olarak CD kayıtları ve ifadeler yer aldı.
‘KİRLİ BAKIŞ AÇISI’
Taciz edildiğini iddia eden Hatun K., “Üzerimizdeki baskıların, maruz kaldığımız durumların, yaşamımızın her alanında karşı karşıya kaldığımız ataerkil zihniyetin ve sistemin biz kadınlara olan kirli bakış açısının farkındayız. Feshedildiği açıklanan İstanbul Sözleşmesi de bu bakış açısını gösteren önemli bir etkendir. Sadece yasa üzerinde de olsa biz kadınların yaşam alanlarımızda karşı karşıya kaldığımız ve kalabileceğimiz şiddet ve istismarlar karşısında haklarımızı savunabileceğimizi bize belirten sözleşmenin bir gecede kaldırılması da sistemin ve zihniyetin kadınlara karşı olan bakış açısının bir göstergesidir” dedi.
Kendisini istismar edene kimlerin cesaret verdiğini iyi bildiğine değinen Hatun K., “Onlar tam da şu anda İstanbul Sözleşmesi’ni ortadan kaldırmaya çalışanlardır. Biz kadınlar yaşamın her alanında fiziksel ve psikolojik cinsel istismarlara maruz bırakılıyoruz. Benliğimizi ataerkil zihniyete teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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