Hrant Dink davası 1 Şubat'a ertelendi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, esas hakkındaki mütalaaya karşı bugün de 5 sanığın savunması alındı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 1 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Çağlayan Adliyesi'ndeki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün ve Ramazan Akyürek, Veysal Şahin, Mehmet Uçar, Hamza Celepoğlu ve Muharrem Demirkale bulundukları ceza infaz kurumlarından SEGBİS yoluyla katıldı.
Duruşmada Mehmet Uçar ve Osman Gülbel’i avukatları savundu. Yüksel Avan, Yavuz Karakaya ve Ercan Gün ise kendi savunmalarını yaptı.
Mahkeme duruşmayı 1 Şubat gününe erteledi. 1 Şubat’ta sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ve Muharrem Demirkale’nin savunmaları alınacak.
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