HSK'de 7 üye seçildi: 3 bin 70 yer değiştirme

25 Mayıs 2021 Salı, 17:36

TBMM, Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) atanacak 7 üyeyi belirledi. Meclis’te 21 adaydan 7 üye seçimle belirlendi. HSK'nin yeni üyeleri; Ergün Şahin, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için 118 başvuru yapılmıştı. Bunlardan ikisinin yeterli şartları taşımadığı gerekçesiyle adaylıkları düşmüştü. Bir kişi de dilekçe vererek adaylıktan çekilmişti. TBMM Genel Kuruluna 21 adayın ismi gelmişti. İlk turda üçte iki çoğunluk arandı.

HSK'DEN YAZ KARARNAMESİ

Ayrıca, HSK kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK'nin yayımladığı kararnameye göre, adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.