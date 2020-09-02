Hubble, Supernova denilen yıldız patlamasını görüntüledi

02 Eylül 2020 Çarşamba, 12:37

NASA

NASA / ESA Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan bu görüntü, gökyüzünde ince ve hafif bir perde olarak görünürken, aslında yaklaşık 2 bin 400 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Cygnus supernova patlama dalgasının küçük bir bölümünü tasvir ediyor.

Süpernova kalıntısının adı, dolunaydan 36 kat daha büyük bir alanı kaplayan kuzeydeki Cygnus (Kuğu) takımyıldızının konumundan geliyor.

NASA, yaptığı açıklamada, patlamaya ait dalganın yakalandığı yıldızın büyüklüğünün Güneş'ten 20 kat fazla olabileceğini söylüyor.

Aynı zamanda uzmanlara göre süpernova patlaması, bundan 10 bin ila 20 bin yıl önce meydana gelmiş durumda.



O zamandan beri kalıntı, merkezinden 60 ışıkyılı yayıldı.

Saniyede 220 mil civarında genişlemeye devam eden şok dalgası, süpernova kalıntısının dış kenarını işaret ediyor.

Fırlatılan materyal ile şok dalgası tarafından süpürülen düşük yoğunluklu yıldızlararası materyalin etkileşimi, bu görüntüde görülen ayırt edici örtü benzeri yapıyı oluşturuyor.