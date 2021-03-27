HÜDA-PAR Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef aldı

27 Mart 2021 Cumartesi, 10:17

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Sümen Altı programında gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtlayan Sağlam, Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğini söyledi.

Sağlam, “5 darbeci general yazıyor biz de bunu ilah seviyesine çıkarıyoruz. ‘Bunu eleştiremezsiniz, değiştiremezsiniz, değiştirilmesini teklif dahi edemezsiniz’ düşüncesi akla ve mantığa uygun değil” ifadelerini kullandı.

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen HÜDA-PAR lideri şöyle konuştu:

“5 darbeci general yazıyor biz de bunu ilah seviyesine çıkarıyoruz. ‘Bunu eleştiremezsiniz, değiştiremezsiniz, değiştirilmesini teklif dahi edemezsiniz’ düşüncesi akla ve mantığa uygun değil. İzah edilebilir bir şey değil bu. Bu konuda biz çok netiz. 5 generalin bize dayattığı sözleri, kutsal metin haline getiriyoruz. Dokunulamaz olarak kabul etmek, gelecek nesillere ihanettir. ‘Asla dokunulamaz’ diye bir hükümle gelecek nesli ipotek altına almayı doğru bulmuyorum. Eğer yeni bir anayasa yapılacaksa ‘Değiştirilemez’ maddesinin gündeme gelmesi de teknik olarak mümkün değildir.”

ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ

“I. Devletin şekli

MADDE 1.

Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2.

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3.

Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4.

Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”