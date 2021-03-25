Muhalefetten değiştirilen ‘irtica’ düzenlemesine tepki: Yine bedel ödetmeyin

25 Mart 2021 Perşembe, 04:00

CHP’li Altay ve Ceylan değişikliği, "İrticaya yeşil ışık" ve “yeni cemaatlere kapı açma” anlamına geldiğini vurguladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise “Eğer aynı hataların yeniden işleneceği bir siyasi zemin oluşursa, bunun bedelini ağır ödedik, bir daha ödemeye razı olamayız’’ dedi.

CHP’li Altay, “Erdoğan bu yönetmelikleri değiştirdi. Bu yönetmelikte, ‘İrticai ve bölücü faaliyetleri benimsememiş olması’ ifadesi vardı. Yenisinde, ‘terör örgütleri ve milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, iltisak ya da irtibat bulunmamalı’ diyor. Kim verecek bu kararı? Biz FETÖ ile ilgili çekincelerimizi söylerken FETÖ’ye methiyeler düzüyordunuz. Sonra darbeyi görünce, terörist yaptınız. Bu, irticai faaliyetlere yeniden yeşil ışık yakmaktır, FETÖ’nün devlette ve TSK’de boşalttığı alanı, yeni tarikat ve cemaatlere terktir, 15 Temmuz’dan hiç ders alınmadığının göstergesidir, cumhuriyetle inatlaşmaya devamdır, aydınlanmaya defanstır. Bu yönetmeliği biz böyle okuyoruz. Bir ikazı yeniden yapıyoruz: ‘Camiye, okula, kışlaya siyaset giren devletler çürür, toplumlar ayrışır” ifadelerini kullandı.

‘İZİN VERİLMEMELİ’

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, yapılan değişikliğin TSK’de cemaatlerin önünü açtığını belirterek “AKP döneminde cemaatler iyice yeşerdiler ve neticesinde bunların en büyüğü FETÖ, işi darbeye kadar götürdü. Şu anda cemaatler maalesef AKP iktidarının arka bahçesi gibi. Cemaatlere yeşil ışık yakan bir düzenleme bu. Ordunun içerisinde yeni cemaat örgütlerinin oluşmasına, tertiplenmesine izin verilmemeli” diye konuştu.

‘GEÇMİŞE BAKMALILAR’

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, iktidarın geçmişteki hatalarını rehber alması gerektiğini belirterek “15 Temmuz’a sebep olan siyasi sağırlık ve körlüğün memlekete ödettiği bedeli bilmeliyiz. Bundan sonra, devletin kurumlarını yönetirken hangi ilkelerin önceleneceği, nelere dikkat edileceği daha önce yapılan hatalardan çıkarılacak. Geçmişte yaşamış olduğumuz 15 Temmuz alçaklığı, Ergenekon davaları, ordudaki siyasallaşma, devlet bürokrasisinde liyakatin önüne geçen taassup dahil, bütün bunların devletin başına ördüğü çoraplar ortadayken yapılacak her düzenleme, ödediğimiz bedellere uygun yapılmalıdır. Eğer aynı hataların yeniden işleneceği bir siyasi zemin oluşursa, bunun bedelini ağır ödedik, bir daha ödemeye razı olamayız” dedi.