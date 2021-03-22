Hükümet kamulaştırmadan özelleştirmeye düzenleme rekoru kırdı

22 Mart 2021 Pazartesi, 04:01

Hükümetin, hafta sonu aldığı çok sayıda karardan dikkat çekenler şöyle:

- Hükümet, eleştirilere karşın iki günde 11 “acele kamulaştırma” kararı daha çıkardı. Kararda Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı Projesi’nde kullanılacak deniz dolgu malzemelerinin getirileceği taşocağı ve bağlantı yollarından, Direktaş HES, Ömerli Rüzgâr Enerji Santrali’ne, Aşağı Kaleköy Barajı ve HES’ten iletim hatları ve İzmit-Kandıra yoluna kadar çeşitli projeler yer aldı.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi’ne 100 milyon TL sermaye tahsis edildi. 11.9 milyar TL bütçe başlangıç ödeneği olan bakanlığa neden böyle bir tahsis yapılmasına ihtiyaç olduğu ise belirtilmedi.

- Yusufeli Barajı ve HES Projesi nedeniyle bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunanların yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına yönelik düzenleme yapıldı.

- 2021-2022 pazarlama yılı şeker kotaları belirlendi. Nişasta bazlı şeker kotası 67 bin 500 ton oldu. 29 bin 593 ton ile Cargill ilk sırada yer aldı.

- Diyarbakır-Muş il sınırı da yeniden düzenlendi. Diyarbakır Kulp ilçesi Alaca Mahallesi’nde Şenyayla olarak bilinen bölge Muş’a bağlandı. Cumhurbaşkanı kararlarında değişikliğin gerekçesi açıklarmazken İl İdaresi Yasası’nın 2. maddesine dayandırıldı. Bu madde Cumhurbaşkanı’na değişiklik için yetki veriyor.

TÜRK HAVA KURUMU GAYRİMENKUL SATIYOR

Yapılan düzenlemelerden biri de Türk Hava Kurumu (THK) ile ilgili oldu. THK Balıkesir, Adana, Aksaray, Elazığ, Eskişehir, Muş, Ordu ve Manisa’daki bazı taşınmazlarını satacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, satış için gerçekleştirilecek ihaleler kapsamında, apartman, bağımsız bölüm, mesken, tarla ve fındıklık gibi gayrimenkuller yer alıyor. Söz konusu taşınmazlara ilişkin tekliflerin, 15 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar “www.winvestate.com” internet adresindeki e-teklif sistemi üzerinden verilmesi gerekiyor. Şartname de aynı internet sitesinden e-şartname olarak temin edilebilecek.