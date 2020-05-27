Hükümet, kamuya ağır yük getiren KÖİ projeleriyle ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınıyor

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Muhalefet, kamuya getirdiği yük nedeniyle eleştirilen Kamu Özel işbirliği (KÖİ) projeleri kapsamındaki geçiş garantisi verilen yol ve köprüler ile şehir hastaneleri hakkında hükümetten yanıt alamıyor. Özellikle son dönemde verilen önergelerde, Cumhurbaşkanlığı yanıt için bakanlıkları işaret ederken, bakanlıklar da topu birbirine atıyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “vatandaşın cebinden kuruş çıkmadan yapılıyor” dediği KÖİ projeleri kapsamında bütçeden yapılan ödemelerin, 2017-2019 döneminde 16 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çekti. 2020 yılı için ayrılan ödenekler de dikkate alındığında sadece 4 yılda yurttaşın cebinden çıkan paranın 35 milyar lirayı aşacağını belirten Özel, şöyle devam etti:

“Covid19 salgını sürecinde mücbir sebep gerekçesiyle kira, vergi, sigorta primi ve kredi ödemelerinde ertelemeler gündeme gelirken ve KÖİ projelerini yürüten firmalar bu olanaklardan yararlandırılırken, KÖİ projeleri için garantiler kapsamında milletin cebinden yapılan ödemelerin hiç aksatılmadan yapıldığı görülmektedir. Devlet, salgından olumsuz etkilenen halka yardım yapmak için kaynak bulamamaktadır.”

Özel, önergesinde KÖİ projelerine yapılan ödemeler hakkında ayrıntılı bilgi istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise yanıtında, bu konuların Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girdiğine dikkat çekti. Oktay başka bir bilgi de vermedi.

ŞEHİR HASTANELERİ SORUSU

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin 58.8 milyar lira olduğunu, şehir hastaneleri için 2019 yılında 6.1 milyar lira ayrılmışken, 2020 için bu miktarın 10.4 milyar TL olarak belirlendiğine dikkat çekti. Baltacı, “Hizmete giren Ankara, Bursa, Kayseri, Mersin, Eskişehir, Elazığ, Adana, Manisa, Isparta ve Yozgat şehir hastaneleri için bu zamana kadar toplam ne kadar kira ve hizmet bedeli ödenmiştir? 10 şehir hastanesi için bugüne kadar kira ve hizmet bedeli adı altında yapılan ödemeler TL mi yoksa döviz cinsinden mi ödenmiştir? Şehir hastaneleri için ödenen kira ve hizmet bedellerinin yıllara ve aylara göre dağlımı nedir” sorularını yöneltti. Albayrak ise yanıtında önergedeki konuların Sağlık Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu dile getirdi. Sorular yanıtsız kaldı.