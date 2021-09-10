Hükümetin açıkladığı taban fiyatlar, çeltik üreticisini memnun etmedi

10 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Hükümet sezonu gelen tarım ürünlerinde bir süredir taban fiyat açıklıyor. Ancak ne fındık ne buğday ne çayda üretici beklediği fiyatı bulabildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı son taban fiyatlardan biri de geçen hafta çeltik oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) vereceği fiyatı sabırsızlıkla bekleyen üretici yine büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İklim ve pandemi koşulları nedeniyle iki yıldır maliyetleri artan çeltik üreticisinin beklentisi 2021 yılı için yüzde 30 artıştı. Ancak üreticinin beklediği fiyat verilmedi. En kaliteli ürünün fiyatı yüzde 20 civarında arttı.

600 dönüm arazide kuşaklardır üretim yapan Hasan Geçit, zararına da olsa ürününü satmak zorunda olduğunu söyledi. Geçit, “Artışın geçen yıla göre yüzde 30 olması gerekiyordu. Fiyatın 6 TL’den az olmaması gerekirdi. Ürünümüzün bir kısmını hastalık bir kısmını da dolu vurdu. Hasat iyi olmayacak. Kâr etmeyi unuttuk. Zararına satıp borcumuzu ödemek zorundayız” dedi.

ÇİZMESİNİ ÇIKARDI

1960 yılından bu yana üretim yapan İsmail Boz da ağustosta, “Çizmelerimi çıkarırsam bir daha da kimse bana giydiremez” demişti. TMO’nun verdiği fiyatların ardından da Boz çiftçiliği bırakma kararı aldı. Boz, “Bu iş bana babamdan kaldı. Üç yıldır sürekli zarar ediyorum. Tarlalarımı kiraya vereceğim. Ekipmanlarımı da satışa çıkaracağım” diye konuştu.

Gübre, mazot, toprağı iyileştirme ve işçi maliyetlerinin sürekli arttığına dikkat çeken Sami Dubacı, “Trakya’nın en büyük üreticilerinden biriyim. Ben bile bu fiyatlar karşısında yaptığım masrafı karşılamakta zorlanacağım. Devletten arazi kiralayıp pirinç üretimi yapanların durumu daha da vahim. Biz üreticiler soruyoruz ‘Hani bunun kırığı tanesi’? Verilen fiyatlar üreticiyi zora sokuyor. Tutarlı bir tarım politikası olmadan bu sorunları aşmamız imkânsız” dedi.