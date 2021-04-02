Hulusi Akar ve Auistin görüştü: ABD’den S-400 çağrısı

02 Nisan 2021 Cuma, 09:27

ABD Savunma Bakanı Austin ile Hulusi Akar’ın görüşmesinde S-400’ler tekrar gündeme geldi. bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliğinin ele alındığı temasın ardından Pentagon yazılı açıklamada bulundu. Austin ve Akar’ın, "Rusya’nın yarattığı zorluklar dahil, NATO’nun doğu ve güney cepheleri boyunca yaşanan istikrarsızlıkları" da ele aldığı bilgisi verildi.

Pentagon açıklamasında, “Bakan Austin, ABD-Türkiye askeri işbirliğini güçlendirmek için çalışmanın önemine işaret etti ve Türkiye’yi Rus S-400 füze savunma sistemini elinde tutmamaya çağırdı” ifadesi kullanıldı.

İki liderin, Doğu Akdeniz’de tüm gerilimlerin azaltılması çabaları ve olumlu diplomatik gelişmeler hakkında konuştuğu, Austin’in, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında süren görüşmelerden ve iki hükümetin bu sürece bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanı Austin’in ayrıca Karadeniz’de son askeri tatbikatlar dahil müttefikler ve ortaklar arasındaki işbirliğinin altını çizdiği aktarıldı.

“İTİRAZINI YİNELEDİ”

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby günlük basın brifinginde bir gazetecinin, Austin’in S-400 çağrısına Türk bakandan nasıl bir yanıt geldiğini sorması üzerine, “Türk mevkidaşıyla görüşmesinin spesifik ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece bizim taraf adına konuşabilirim. Bakan, F-35 programıyla tamamen uyumsuz olması açısından S-400 sisteminin alımına itirazını yineledi” dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DA AÇIKLAMADA BULUNDU

Görüşmeyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Görüşmede her iki bakan tarafından, stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi ve sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulanmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın işbirliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etmişlerdir. Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etmiştir.”

Kaynak: Amerika'nın Sesi