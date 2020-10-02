Hulusi Akar ateşkes çağrılarına yanıt verdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erivan yönetiminin ateşkese hazır olunduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, pazar gününden bu yana çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ'da ateşkesin sağlanması için AGİT ile anlaşmaya hazır olunduğu belirtilmişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erivan yönetiminin bu açıklamasına yanıt verdi.
Hulusi Akar, "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil." dedi.
Akar ayrıca, "Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.
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