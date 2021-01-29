Hulusi Akar’dan "Ortak Merkez" açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, "Ortak merkezin oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez yarın faaliyetlerine başlayacak" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Zakir Hasanov ile savunma ve güvenlik konularında yapılan ve yapacaklar konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.
Türk ve Rus askerlerinden oluşan ortak merkezle ilgili olarak Akar, şunları söyledi:
"Karabağ’da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020’de imzalamıştık. Ortak merkezin oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez yarın faaliyetlerine başlayacak.
Zakir Hasanov ile de son durumu değerlendirdik ve hayırlı olsun dileklerimizi karşılıklı olarak ilettik. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı ortak merkezin bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanması büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Türk ve Rus askerlerinin bulunacağı bu ortak merkezin çalışmalarıyla faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz. Bir millet iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.”
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