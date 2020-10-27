Hülya Avşar Cup için geriye sayım

27 Ekim 2020 Salı, 14:00

Türkiye Tenis Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan ve sanatçı Hülya Avşar’ın adını verdiği Hülya Avşar Cup turnuvası 26-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Megasaray Tenis Akademi’de gerçekleşecek.

Şahinler Holding’in turizm yatırımı ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun resmi turizm sponsoru olan Club Megasaray Otel, imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla; federasyonun ülkemizde tenisin yaygınlaşması, yetenekli oyuncuların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünde oluşturduğu stratejilere uygun olarak çalışmalarını 2019 yılından bu yana devam ettiriyor. Antalya'da Hülya Avşar Cup’a ev sahipliği yapacak turnuvanın ana sponsoru Megasaray Tenis Akademi ise 49 tenis kortuyla bölgenin en büyük tenis merkezlerinden biri olarak ülkemiz tenisine hizmet veriyor.

Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi, yapılan çok yönlü iş birlikleriyle aynı zamanda Hülya Avşar gibi tenise gönül vererek tenis sporuna teşvik eden sanatçılar ile gerçekleştirilen ortak organizasyonlarda gençlere ve spora destek vermeye devam edecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Sanatçı Hülya Avşar, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve bir milli tenisçimiz turnuvanın son günü olan 31 Ekim 2020 tarihinde bir gösteri maçına çıkacak.