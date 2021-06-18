Hülya Koçyiğit 'Charlie'nin Meleği' oldu: Kendisiymiş gibi paylaştı
Photoshop uygulanan fotoğrafı kendi fotoğrafı gibi sunan Hülya Koçyiğit, sosyal medyada gündem oldu. Koçyiğit'in paylaşımındaki shop, ünlü oyuncunun takipçileri tarafından kısa sürede fark edildi.
Oyuncu Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait olduğu düşünülen bir fotoğraf paylaştı. Koçyiğit’in “Sevgilerimle” notuyla paylaştığı bu kareye photoshop uygulandığı ortaya çıktı.
Fotoğrafın, daha sonra Charlie'nin Melekleri ile ünlenen Jaclyn Smith’e ait olduğu öğrenildi.
Ünlü oyuncunun kısa sürede gündem olan fotoğrafına binlerce yorum geldi. Koçyiğit'in fotoğrafına "Sen de mi Hülya Abla?" ve "Gerek var mı şöyle şeylere" yorumları yapıldı.
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