Hülya Koçyiğit 'Charlie'nin Meleği' oldu: Kendisiymiş gibi paylaştı

18 Haziran 2021 Cuma, 16:39

Oyuncu Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait olduğu düşünülen bir fotoğraf paylaştı. Koçyiğit’in “Sevgilerimle” notuyla paylaştığı bu kareye photoshop uygulandığı ortaya çıktı.

Fotoğrafın, daha sonra Charlie'nin Melekleri ile ünlenen Jaclyn Smith’e ait olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncunun kısa sürede gündem olan fotoğrafına binlerce yorum geldi. Koçyiğit'in fotoğrafına "Sen de mi Hülya Abla?" ve "Gerek var mı şöyle şeylere" yorumları yapıldı.

