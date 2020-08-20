Hürriyet köyü sakinleri, taşocağına karşı yürüttükleri mücadeleyi kazandı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Hürriyet köyü muhtarı Abdurrahman Denizhan projeye ilişkin “Çevresel Etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararının iptal edildiğini açıklayarak “Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Alanı görseniz cennet gibi bir yer” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, Hürriyet köyüne yapılması planlanan taşocağı projesine ilişkin yıllar önce “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Taşocağına karşı Sakarya İdare Mahkemesi’nde iki kez kazandıkları davanın itiraz süresini kaçırdıkları gerekçesiyle Danıştay tarafından bozulmasının ardından köylüler Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

‘YANLIŞI GÖRDÜLER’

Hukuki süreç devam ederken köylüleri sevindiren haber geldi. Söz konusu kararın iptal edildiğini duyuran Hürriyet köyü muhtarı Abdurrahman Denizhan, “Burayı gezdiler gördüler, burada taşocağı olmayacağına karar verdiler. Önce Sayın Valimiz, il müdürlüğünü denetlemeye gönderdi. Gelip gördüler rapor tuttular. Devlet Su İşleri’nden gönderdiler, onlar da rapor tuttu. Sonunda burada toplanan bütün raporlara bakıp yapılan yanlışları gördüler” dedi.

‘GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYACAĞIZ’

Alanın mera olarak kullanıldığını anımsatan Denizhan özetle şöyle konuştu: “Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Tekrar böyle bir şey olması için 180 haneyi toplayıp tek tek görüşünü alacaklar. Bizden böyle bir görüş alamazlar. Kuş cenneti olarak tanıttık, dereleri tanıttık. Bundan sonra burayı gözümüz gibi koruyacağız. Bir daha böyle bir şey olmayacak.” Görüştüğümüz il müdürlüğü yetkilileri ise projeye verilen karara ilişkin iptal yazısının yazıldığını ve gerekli yerlere gönderildiğini söyledi.