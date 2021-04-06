Hürriyet'e çok sert tepki: Operasyon aparatlığı yakışır size!

06 Nisan 2021 Salı, 10:05

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Hürriyet'in Twitter hesabından "Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı" paylaşımına sert tepki gösterdi. Özkan, "Operasyon aparatlığı yakışır size. Ama 98 yıllık CHP'ye ve milletimize karşı bu ayıbınızın altında kalacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada Montrö bildirisini imzalayan emekli amirallere ilişkin "Şu anda bu 104 kişinin içerisinde bizzat CHP içinde üye olan, ailesi olanlar var. Siz bunları yakın zamanda medyada göreceksiniz" sözlerini söylemesinin ardından Hürriyet internet sitesinde "Bildiriyi İmzalayan Emekli Amirallerden 4'ü CHP Üyesi çıktı" başlıklı bir haber yayımlandı.

Haberde, "Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu tespit edildi" sözlerine yer verildi.

Hürriyet bu haberini Twitter'dan "Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı" başlığı ile duyurdu.

"98 YILLIK CHP'YE VE MİLLETİMİZE KARŞI BU AYIBINIZIN ALTINDA KALACAKSINIZ"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından Hürriyet'in tweetini alıntılayarak sert tepki gösterdi. Özkan, şu paylaşımı yaptı:

"Hürriyet markasına yazık. Sizin gibi çapaçulun eline kalmış. Darbeci ne demek? Polis, savcı, yargıç ve muhbir de sizsiniz! Operasyon aparatlığı yakışır size. Ama 98 yıllık CHP'ye ve milletimize karşı bu ayıbınızın altında kalacaksınız."

Özkan'ın tepkisinin ardından Hürriyet'in "Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı" paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırıldı.