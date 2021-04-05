Hürriyet'teki skandal habere CHP'den sert tepki
Montrö konulu bildiriye imza atan 104 emekli amiralin yakınlarının teşhir edildiği Hürriyet gazetesi haberine CHP'den sert tepki.
Emekli 104 amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö bildirisi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ilk açıklamanın ardından Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yayımlanan skandal habere CHP'den ilk tepki Veli Ağbaba'dan geldi.
Twitter'daki hesabı üzerinden açıklama yapan Ağbaba, "Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Basının amiral gemisini düşürdükleri hale bak" ifadelerini kullandı.
Hürriyet için, "Saray'dan aldığı talimatı yerine getirip, özel yaşamı ifşa ediyor" diyen Ağbaba, "Emekli amiralleri yazacağına 15 Temmuz darbecilerinin siyasi akrabalarını yaz" ifadelerini kullandı.
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