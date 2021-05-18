Hürriyet'te yayımlanan o söyleşinin sırrı
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, geçtiğimiz hafta Hürriyet'te yayımlanan bir röportajı, "O söyleşideki sır" başlığıyla köşesine taşıdı.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, AKP'li milletvekili Emine Zeybek ile eşi Faruk Sarıoğlu'nun geçtiğimiz hafta Hürriyet gazetesinde yayımlanan röportajını, "O söyleşideki sır" başlığıyla köşesine taşıdı.
Röportajdaki isim için, "Düşüne düşüne dolandım evin ortasında: Ben bu ismi nereden hatırlıyorum?" diye yazan Pehlivan, "Tabii ya, Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin dosyasından..." ifadelerini kullandı.
AKP MKYK üyesi ve milletvekili Emine Zeybek ile eşi avukat Faruk Sarıoğlu'nun söyleşisi için "Asıl anlatmaları gereken farklı şeyler yok muydu?" diye soran Pehlivan, şöyle devam etti:
"Eş Faruk Sarıoğlu yakın zamana kadar bir savcıydı. Hürriyet’e 'Emine için emekli olmuşum avukatlığa başlamışım ben. Hâkim ve savcılığın siyasetten uzak olması gerektiğini düşünenlerdendim' diyordu."
"Ne güzel sözler ama işte arşiv farklı düşünmeme yol açıyordu" diye devam eden Pehlivan, "Rüşvet soruşturmasında ne oldu?" ifadelerini kullanarak yazısını şöyle sürdürdü:
"24 Ocak 2019’da Erzurum Emniyet Müdürlüğü bir TIR’ı durdurdu. Operasyonda toplam 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Rakam bir rekordu. İşte o günlerde, bu kritik soruşturmayı yürüten savcı Melih Yıldırım’ın telefonu çaldı. Arayan aynı adliyedeki bir başka savcıydı. Telefondaki ses, tutuklanan uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan’ın aslında suçsuz olduğunu savunuyordu. Fidan’ın avukatlarının daha önce baron Zindaşti’yi para karşılığı hapisten çıkardıklarını hatırlatıyordu. Dosyada yardımcı olursa, kendisine de istediği kadar para verileceğini belirtiyordu. Evet, bunları bir cumhuriyet savcısı söylüyordu.
Savcı Yıldırım, kendisine yapılan bu ahlaksız teklifi hemen tutanak haline getirdi ve o savcıdan şikâyetçi oldu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da müfettiş görevlendirdi ve soruşturma başlattı.
İşte büyük eroin soruşturmasında rüşvet görüşmesi yapmakla suçlanan o savcı kimdi biliyor musunuz?
Doğru tahmin ettiniz, bugün AKP yöneticisiyle evlilik söyleşisi veren Faruk Sarıoğlu.
Uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan, rüşvet teklifini reddeden savcı Yıldırım’ın da sayesinde cezalandırıldı. Faruk Sarıoğlu ise hakkındaki soruşturma sonrası önce AKP yöneticisi Emine Zeybek ile evlendi, sonra savcılığı bırakıp avukat oldu.
Ah işte, insan düşünmeden edemiyor. Uyuşturucu meselesi Türkiye’nin gündemindeyken bu söyleşi ne de garip geldi.
Neyse, Hürriyet sormadı bari ben sorayım:
Sahi, Faruk Sarıoğlu hakkındaki HSK’deki rüşvet soruşturmasının akıbeti ne oldu?
Yoksa, aşk her şeyi affeder mi?"
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