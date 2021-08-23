Hüseyin Aygün’den 'Yetmez ama evet'çilere 'göçmen' tepkisi

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 00:56

Afgan göçmenlerin kitleler halinde sınırlardan Türkiye’ye düzensiz ve denetimsiz şekilde giriş yapması gündemden düşmüyor. Siyasi partiler ve yurttaşlar, 'Sınır Namustur' sloganıyla sınır güvenliğine dikkat çekti. Bazı siyasi çevrelerin, sloganı ve içeriği eleştirmesine karşılık Hüseyin Aygün açıklamada bulundu.

Aygün, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "'Yetmez ama evetçi' liberaller, Bir haftadır CHP'nin 'sınır namustur' pankartına çemkirip, Türkiye'nin bir 'sömürge göçmen karakolu' olmasını savunuyorlar. (Bunu 'insan hakları' kılıfıyla yapıyorlar) Liberallerde ne ülke, ne de ülkenin geleceği kaygısı var. Vatana düşman bunlar.." ifadelerine yer verdi.

"Yetmez ama evetçi" liberaller,

Bir haftadır CHP'nin "sınır namustur" pankartına çemkirip, Türkiye'nin bir "sömürge göçmen karakolu" olmasını savunuyorlar.

(Bunu "insan hakları" kılıfıyla yapıyorlar)

Liberallerde ne ülke, ne de ülkenin geleceği kaygısı var.

Vatana düşman bunlar.. — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) August 22, 2021



