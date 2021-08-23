Hüseyin Aygün’den 'Yetmez ama evet'çilere 'göçmen' tepkisi
Hukukçu, yazar ve eski CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, CHP’nin ‘Sınır Namustur’ pankartı ve yaklaşımını hedef alan 'Yetmez ama evet’çilere tepki gösterdi.
Afgan göçmenlerin kitleler halinde sınırlardan Türkiye’ye düzensiz ve denetimsiz şekilde giriş yapması gündemden düşmüyor. Siyasi partiler ve yurttaşlar, 'Sınır Namustur' sloganıyla sınır güvenliğine dikkat çekti. Bazı siyasi çevrelerin, sloganı ve içeriği eleştirmesine karşılık Hüseyin Aygün açıklamada bulundu.
Aygün, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "'Yetmez ama evetçi' liberaller, Bir haftadır CHP'nin 'sınır namustur' pankartına çemkirip, Türkiye'nin bir 'sömürge göçmen karakolu' olmasını savunuyorlar. (Bunu 'insan hakları' kılıfıyla yapıyorlar) Liberallerde ne ülke, ne de ülkenin geleceği kaygısı var. Vatana düşman bunlar.." ifadelerine yer verdi.
"Yetmez ama evetçi" liberaller,— Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) August 22, 2021
Bir haftadır CHP'nin "sınır namustur" pankartına çemkirip, Türkiye'nin bir "sömürge göçmen karakolu" olmasını savunuyorlar.
(Bunu "insan hakları" kılıfıyla yapıyorlar)
Liberallerde ne ülke, ne de ülkenin geleceği kaygısı var.
Vatana düşman bunlar..
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