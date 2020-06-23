Hüseyin Çimşir: Bir beraberlikle yıkılmayız

23 Haziran 2020 Salı, 00:28

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, “Kaybedilmiş iki puan var. Ama sonuç itibariyle bakıldığı zaman bir avantaj kaybettik. 6 tane daha müsabakamız var. Son düdüğe kadar bu yarışa devam edeceğiz. Biz bir beraberlikle yıkılmayacağız, ayağa kalkacağız tekrar. Hep beraber takım halinde bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Uğurcan Çakır’ın durumu hakkında da bilgiler veren Çimşir, “Çakır ile alakalı kasığında bir yırtık var. Yarın daha net belli olur diye tahmin ediyorum. Şu anda bir şey söylemek çok doğru değil” ifadelerini kullandı.