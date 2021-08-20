Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın evi için harekete geçildi

20 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Adalar Sanat İnisiyatifi, doğumunun 157. yılı kutlanan edebiyatın usta ismi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın kapatılan müze evinin çalışır bir araştırma merkezine dönüşmesi için uzun soluklu bir çalışmalar dizisi başlattı. Bu kapsamda taleplerini gündeme getirileceği bir anma toplantısı düzenlemek için harekete geçen inisiyatif üyeleri, PEN uluslararası yazarlar kulübü ile birlikte Adalar Kaymakamı ve İBB Kültür Varlıkları Müdürü Oktay Özel’le görüşerek Gürpınar’ın mezarının restorasyonu, evinin de çevre düzeni için söz aldı.

Kabul edilen doğum günü olan 17 Ağustos’ta Gürpınar’ın mezarını ve evini ziyaret eden inisiyatif üyeleri, ardından düzenledikleri toplantıda Hüseyin Rahmi’nin evinin hafıza noktası olarak korunması ve bir kültürel çalışma alanına dönüştürülmesi için fikir geliştirdi. Adalar Sanat İnisiyatifi kurucu üyelerinden eski Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, Hüseyin Rahmi'nin bugüne kadar kültürel mirasına sahip çıkılmamasına dair ayıbın tüm kişi ve kurumlara ait olduğunu belirtti.