Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın evi için harekete geçildi
Adalar Sanat İnisiyatifi, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın kapatılan müze evinin çalışır bir araştırma merkezine dönüşmesi için harekete geçti.
Adalar Sanat İnisiyatifi, doğumunun 157. yılı kutlanan edebiyatın usta ismi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın kapatılan müze evinin çalışır bir araştırma merkezine dönüşmesi için uzun soluklu bir çalışmalar dizisi başlattı. Bu kapsamda taleplerini gündeme getirileceği bir anma toplantısı düzenlemek için harekete geçen inisiyatif üyeleri, PEN uluslararası yazarlar kulübü ile birlikte Adalar Kaymakamı ve İBB Kültür Varlıkları Müdürü Oktay Özel’le görüşerek Gürpınar’ın mezarının restorasyonu, evinin de çevre düzeni için söz aldı.
Kabul edilen doğum günü olan 17 Ağustos’ta Gürpınar’ın mezarını ve evini ziyaret eden inisiyatif üyeleri, ardından düzenledikleri toplantıda Hüseyin Rahmi’nin evinin hafıza noktası olarak korunması ve bir kültürel çalışma alanına dönüştürülmesi için fikir geliştirdi. Adalar Sanat İnisiyatifi kurucu üyelerinden eski Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, Hüseyin Rahmi'nin bugüne kadar kültürel mirasına sahip çıkılmamasına dair ayıbın tüm kişi ve kurumlara ait olduğunu belirtti.
Video Haberler
- Bir anda bastırdı... Taksim'de yağmur
- 92 yıllık sağlam dişler görenleri özendiriyor
- Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
- Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu
- Yavru devekuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
- Ölüme meydan okurcasına yolculuk kamerada
- Fatih'te polis ekiplerinden 'değnekçilere' suçüstü
- Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre daldı
- Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'tan kötü haber
- Erdoğan'ı dinleyenler şaşırdı
- Erdoğan'ın sözlerine sert tepki: AKP tabanı aptal değil
- Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
- AKP'den MHP'yi kızdıracak adım
- 21 yaşındaki Ferhat'tan acı haber geldi
- Kafalar karıştı: Sinovac muamması!
- Canlı yayında Taliban dehşeti
- Elin oğlu bu işi nasıl yapıyor?
- Taliban, BM'ye meydan okudu: Resmen ilan etti