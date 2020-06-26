Husumetli oldukları kişiyi bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular

26 Haziran 2020 Cuma, 16:36

Olay, bugün, Bahçe Mahallesi 0530 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre P.K., İ.K., K.K. ve A.K., Adana'dan otomobille, husumetli oldukları adı açıklanmayan baba ile hesaplaşmak için geldi. Babayı bulamayan 4 şüpheli, sokakta oynayan oğlu İ.K.'yi tabancayla sağ ayağından vurdu. 4 şüpheli geldikleri otomobille kaçtı. Küçük çocuk, hastanede tedaviye alınırken, polis ekipleri, şüphelilerin peşine düştü.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde saklandıkları tespit edilen şüpheliler, Tarsus ve Adana Polisi'nin ortak çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı.



