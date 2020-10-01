İBB : “Bu şiddet, hiçbir şekliyle kabul edilemez”

01 Ekim 2020 Perşembe, 14:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kart basmadığı gerekçesiyle bir kadın yolcu ile otobüs şoförü arasında çıkan arbede de, yolcunun burnunu kıran otobüs sürücüsü hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Kadıköy'de bir kadın yolcu ile otobüs sürücüsü arasında kart basmama nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında otobüs sürücünün yolcuya vurması sonucu, yolcunun burnunu kırıldı. Olayın hemen ardından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşananların takipçisi olacaklarını belirterek “Durum bünyesinde görev yapan hiç kimsenin, yolcularımıza saldırmasına göz yumamayız. Kadın yolcumuzun iddialarının doğru çıkması durumunda, mutlaka gereğinin yapılacağını bildirmek isteriz” dedi.

Kamera kayıtlarını inceleyen İBB, bir kadına fiziki temas yoluyla müdahalenin kabul edilmez olduğunu ve sürücü hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağını açıkladı. İncelenen kamera görüntülerinde şoförün, arkası dönük yürümekte olan kadın yolcuyu omzundan tuttuğu, bunun üzerine yolcunun bu harekete tekme atarak karşılık verdiğinin tespit edildiğini belirten İBB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Otobüs AŞ şoförünün, otobüse binince İstanbulKart’ını basmayan kadın yolcuya ikazda bulunduğu tespit edilmişti. Son durağa gelindiğin de, şoförün otobüsün orta kapısından inen kadın yolcuyu arkasından giderek peron alanında uyardığı, burada bir arbede yaşandığı görülmüştü. Şoförün, savunmada kalmak veya geri çekilmek yerine bu tutumu sergilemesini kurumumuz adına kabul edilemez buluyoruz. Bir görevlimizin, bir kadına fiziki temas yoluyla müdahalesi kabul edilemez. Kadın yolcumuzun refleks gösterip fiziki karşılık vermesi de bu prensibimizi değiştirmez. Ayrıca, görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla şoförün, kadın yolcuya mukabelesi ölçüsüzdür de. Bu şiddet, hiçbir şekliyle kabul edilemez. Otobüs AŞ çalışanı şoför hakkında, gerekli işlem yapılacaktır.”