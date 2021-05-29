İBB, AKP döneminde askeri alanı milyonlarca liraya satın aldığı ortaya çıktı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) geçmiş dönemde özel mülkiyetli Başakşehir Mahmutbey’de Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası içinde yer alan bir askeri alanın 13 milyon 396 bin dolar bedelle (o günkü kurla 41 milyon 234 bin 45 TL) satın aldığı ortaya çıktı. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan “AK Parti’nin Maltepe ilçe başkanı bu işin içinde. Yerin bugünkü değeri 1 milyon 892 milyon dolar. Yani belediyeyi 12 Milyon dolar dolandırmışsınız. Konuyu inceleyince tüylerim diken diken oldu” dedi.

Özkan’ın paylaştığı bilgilere göre İBB, söz konusu araziyi 24 Ekim 2016 tarihinde 41 milyon 234 bin 45 lira bedelle satın aldı. 22 bin 251,16 metrekarelik askeri alan niteliğindeki araziye ilişkin İBB Teftiş Kurulu tarafından “Büyükşehir belediyemizin hangi mahalli müşterek ihtiyacı için alındığının, alım bedelinin nasıl tespit edildiğinin, şu ana kadar herhangi bir tasarrufta bulunulmamış taşınmazın şu andaki değerinin ne olduğunun, birilerinin özel çıkarına bir kamu zararının oluşup oluşmadığının tespiti amacıyla, başkanlık makamından ‘olur’ alınmak suretiyle müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

PARA BARKIR’IN HESABA

Müfettişlerin 31 Aralık 2020 tarihinde hazırladığı raporda özetle “söz konusu arazinin doğrudan temin yoluyla satın alındığı, taşınmaz malikleri vekilinin 2009 - 2014 arasında İBB Sancaktepe Meclis üyesi olarak görev yapan, eski AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Kamil Barkır olduğu” belirtildi. Ayrıca raporda “taşınmaz bedelinin, doğrudan taşınmazların vekili Barkır’ın hesabına gönderildiği ve taşınmazın 24.10.2016 tarihinde İBB adına tescil edildiği” anlatıldı. Raporda “taşınmazın imar planlarında askeri stratejik alan olarak fonksiyonlandırılmış olduğu ve bu haliyle İBB’nin kullanılmasının mümkün bulunmadığı, nitekim satın alım tarihinden bu yana taşınmaz ile ilgili hiçbir tasarrufta bulunulmadığının görüldüğü”ne de dikkat çekildi ve raporda birilerinin özel çıkarı için İBB’nin zarara uğratıldığı anlatıldı.

‘SÜLÜN OSMAN’IN AKLINA GELMEZ’

Konuyu İBB Meclis gündemine taşıyan İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan özetle şöyle konuştu: “Başakşehir’de bir arazi, bakın bu arazi askeriyenin olduğu alan. Vatandaşa ait bir yer. Lejantlarda herhangi bir fonksiyonu yok. Askeri eğitim alanı diye gözüküyor. Bu alanı o dönem AKP’nin Maltepe İlçe Başkanı olan bir vatandaş, müvekkillerinin vekâleti ile anladığım kadarıyla birtakım akçeli işler dönmüş. Büyükşehir Belediyesi burayı neden alır? Askeriye bölgesinin içerisi. O dönem 13 milyon 396 bin dolar para verilmiş. Bu para bugünün rakamları ile nerden baksanız 120 milyon lira. Bugün Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ekspertizlerine yaptırılan tespite göre yerin bugünkü güncel değeri 1 milyon 892 bin dolar. Yani belediyeyi yaklaşık 12 milyon dolar dolandırmışsınız kardeşim. Bu durum yemin ediyorum Sülün Osman’ın aklına gelmez. Ne işinize yarayacak bu arazi kardeşim? Askeriyenin içerisinde bir alan, fonksiyonu yok, ulaşımı da sadece kışlanın içerisinden.”

