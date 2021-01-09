İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı

09 Ocak 2021 Cumartesi, 15:11

İstanbul’un yoksulluk haritasına göre belirlenen 40 noktada hizmet verecek olan "Mobil Halk Ekmek Büfeleri"nde itibaren ekmek satışlarına başlandı.

Oluşan uzun ekmek kuyruklarını önlemek için Cumhur İttifakı İBB Meclis gündemine yeni büfeler açılması önerisiyle geldi, ancak buna AKP ve MHP temsilcileri, ‘örgüt militanlarına’ peşkeş çekileceği iddiasıyla karşı çıktı. İstediği 142 yeni büfeyi açamayan İBB Yönetimi, özellikle kentin yoksul bölgelerinde görev yapacak olan 40 Mobil Halk Emek Büfesi'ni, tanıtımının ardından 70 kasa, yaklaşık bin 700 ekmek taşıma kapasitesine sahip mobil büfeler, yoksulluk haritasına göre belirlenen 40 noktada görev yapmak üzere yola çıktı.

Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Okan Gedik ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama mobil büfeleri tanıttı ve bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada Gedik, “ Bugün önemli bir günü yaşıyoruz Halk Ekmek açısından. İstanbul’un sorununa çözüm olacağını ümit ettiğimiz bir andayız. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yönlendirmesiyle, gerçekleştireceğimiz 40 tane araçla mobil satış noktalarını Halk Ekmek için uygulamaya alacağız. Araçlarımız gördüğünüz gibi hazır, arkadaşlarımız hazır, her tür eğitimleri, hijyen eğitimlerini de aldılar. Bugün sahada hep beraber büfelerimizin olmadığı noktalarda mobil araçlarımızla satışlarımıza başlayacağız” dedi.

BELİRLENEN NOKTALARDA GÖREV YAPACAKLAR

Okan Gedik, 40 aracı kiralayarak, mobil büfeye dönüştürdüklerini ve burada görev yapacak personeli eğittiklerini ifade etti. Belirlenen bölgelerde sabit noktalarda satış yapılacağını ifade eden Gedik, öğlen ve akşam olmak üzere iki postada ekmekleri vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi. Gedik “Şu anda sabit noktalar belirledik. Buralardaki performanslara göre, satışlarımız bölgedeki insanlara yeteri kadar ulaşabildiğini düşünürsek o noktalarda devam edecek. Eğer herhangi bir değişiklik olursa da bunları web sitemizde yayınlayacağız. Ağırlıklı olarak 11’den sonrasını planlıyoruz. Öğlen ekmeği, akşam ekmeğini arkadaşlar vasıtasıyla halkımıza sunmak istiyoruz" dedi.

"ESASEN HALKA SABİT BÜFELERLE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Okan Gedik, amaçlarının sabit büfelere ulaşmak olduğunu söyledi. Gedik “Esasen biz sabit büfelerle ulaşmak istiyoruz halkımıza. Ancak bu konuda teknik problemleri meclis vasıtasıyla yaşıyoruz. Bunlar herkesin bildiği konular. Bunları aşmak için zaten Ekrem başkan bizi böyle bir çözüme yönlendirdi. Biz de olabildiğince bunları hayata geçirmek istedik. Ama asıl amacımız bizim 40 tane, hatta 40'ı aşan 50 tane noktada sabit büfelerde hizmet verebilmek. Bildiğiniz gibi İstanbul’da 535 büfemiz var. Bunların sayısını arttırmak istiyoruz. 50 tane daha acilen yeni büfe koymak istiyoruz. 142 tane başvurumuz var. Önümüzdeki 2 sene içerisinde gelecek ekstra 1 milyon kapasitenin değerlendirilmesi için 2 sene içerisinde 350 yeni büfeyi hayata geçirmek ve İstanbul’da olmayan mahallelere kurmak istiyoruz” dedi.

1 MİLYON 400 BİN EKMEK ÜRETİLİP SATILIYOR

Pandemi döneminde 1 milyon 250 bine çıkan Halk Ekmek üretimini, yeni vardiya yöntemiyle 1 milyon 396 bine çıkararak yeni bir rekora imza attıklarını ifade eden Gedik, "Bunu daha da yukarıya çıkartmak istiyoruz. Talep arttıkça, biz yeni kapasitelerimizi ve verimlilik çalışmalarımızı yükseltiyoruz. Dolayısıyla şu an konuştuğumuz rakamlar 1 milyon 400 bin civarında. Talebe göre ufak tefek değişkenlikler oluyor. Amacımız kapasitemizi hem verimlilik çalışmaları ile geliştirmek hem de yeni yatırımları olabildiğince erken bir ya da 1.5 yıl içerisinde devreye alarak bunları İstanbul halkının hizmetine sunmak” diye konuştu.

"EKMEĞİMİZ, HEM KALİTESİ HEM FİYATIYLA TERCİH EDİLİYOR"

İstanbulluların halk ekmeği tercih etmesi nedeniyle kuyrukların oluştuğunu belirten Gedik, bu talepleri karşıladıklarını belirtti. Gedik “Ekmeğimiz, gerçekten tercih edilen kalitesiyle, hijyeniyle, lezzetiyle tercih edilen bir ürün. Daha önce defalarca açıkladığımız gibi kilogram birim fiyatından baktığımızda 8 liralarda olan ekmeğe karşın bizim ekmek fiyatımız yaklaşık 4 lira civarında. Dolayısıyla hem kalitesiyle hem de makul fiyatı ile tercih edilen bir ürün. Sıraların yoğunluğu tabii ki talebin fazlalığındandı. Ancak bu talebi karşılar noktadayız” dedi.

"UMARIM MECLİSTEN ONAY ÇIKAR"

Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da amaçlarının İstanbul’da 900 büfeyi konumlandırmak olduğunu söyledi. Nama “Bizim temel amacımız İstanbul’da 900 seviyelerinde büfeyi konumlandırmak. Şu anda İBB Meclisi’nde bekleyen 142 adet büfe talebimiz var. Umarım önümüzdeki pazartesi başlayacak İBB Meclisi'nde onay çıkar. Biz de mobil araçlarla satışı değil sabit noktalarda hızlı yaygın ve sağlıklı şekilde tüm İstanbul’a ekmeği ulaştırmak istiyoruz. Pandemi ve kış koşullarında ekmeğe ciddi talep oluşuyor. Bu talebe hızlı çözüm için bugün bunu yapıyoruz. Mobil satış noktalarını, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızın kent yoksulluk haritasına göre ihtiyaç analizi yaparak konumlandırdık. Eğer taleplerde bir değişiklik olursu mobil noktalar da değiştirilecek."

"BÜFE OLMADIĞI İÇİN EKMEĞE ULAŞAMAYAN YOKSUL AİLELER VAR"

Büfe olmadığı için hakları olduğu halde ekmeğe ulaşamayan ailelerin olduğunu belirten Nama, “İçinde bulunduğumuz Sultangazi’yi örnek verelim. Eğer burada bir mahallede 40 aile her gün sosyal yardım kartı aracılığı ile 3 ekmek almaya hak kazanmışsa Halk Ekmek büfesi yoksa o ekmeği alamıyor demektir. 17 bin 406 ailenin sosyal yardım kartlarına her gün 3’er ekmek olmak üzere bedava ekmek tanımlamış durumdayız. Büfe olmadığı için ücretsiz ekmeğini alamayan aileler var” dedi.

"KUTSAL BİR KONUNUN ÇOK FAZLA SİYASET MESELESİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Okan Gedik, ilk etapta mart ayının başına kadar bu hizmete devam etmeyi planladıklarını ifade ederek, "Meclisteki onayla ilgili sorunu çözeceğimize inanıyoruz. Kutsal bir konunun çok fazla siyaset meselesi olacağını düşünmüyorum. Makul bir çözüm üzerinde anlaşılacaktır. Şu an büfeleri işletenlerin büyük çoğunluğu uzun süredir devam eden kişiler. Zaman içinde değişiklikler oluyor ama uzun süredir büfecilik yapan arkadaşlarımız bizimle çalışmaya devam ediyor” dedi.

Gedik, yeni büfelerin Şehit-gazi yakınları, engelliler, toplumdaki dezavantajlı vatandaşların öncelikli olacağını belirtti.

"HALKIN EKMEĞİ İLE KİMSENİN OYNAMAMASI GEREK"

Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da mobil büfelerin herhangi bir sorunla karşılaşmayacağını belirtti. Nama “Biz Anadolu insanıyız. Bizde ekmek kutsaldır. Halkın ekmeğine dokunmamak lazım. Diğer siyasi partilerin belediyelerinin de bu konuyu çok hoşgörü ile karşılayacakları ve alkışlayacaklarını düşünüyorum. Olumsuzluk yaşamayacağımızı umuyorum. Biz halka ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz. Halkın ekmeği ile kimsenin oynamaması gerek. İyi niyet çerçevesinde İstanbullulara hizmet götürüyoruz. Diğer siyasi partilerin yönettiği belediyelerin de buna kolaylık göstereceğini, yardımcı olacaklarını umuyoruz” dedi.