İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul paylaşımı: 'Eylül uyusun, siz uyanın'

17 Kasım 2020 Salı, 13:47





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için soruşturma açıldığını öğrendiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı soruşturmayı doğrulamış, soruşturma nedeni olarak ise "Kanal İstanbul'un bir 'devlet projesi' olması" gösterilmişti.

İmamoğlu, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Kanal İstanbul benim için bir devlet projesi değil" ifadelerini kullanmıştı.

'EYLÜL UYUSUN, SİZ UYANIN'

İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından, Kanal İstanbul’a dair eleştirileri nedeniyle "devlet projesine karşı çıktığı" gerekçesiyle hakkında inceleme başlatmasının ardından Twitter hesabından bir animasyon film paylaştı.

İmamoğlu, Kanal İstanbul’un yapılmasının ardından kentte yaşanacak olumsuzlukları anlatan animasyonun yer aldığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"En güzel 'Devlet Projesi' yarınlara doğayla dost, aydınlık şehirler bırakmaktır. Eylül uyusun, siz uyanın #YaKanalYaİstanbul"

En güzel "Devlet Projesi" yarınlara doğayla dost, aydınlık şehirler bırakmaktır. Eylül uyusun, siz uyanın. #YaKanalYaİstanbul pic.twitter.com/Tw2HZgEEpX — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 16, 2020

'İST'OPYA'

"İst'opya" isimli animasyon filmde Eylül isimli bir kız çocuğunun gün içinde yaşadıkları şu sözlerle anlatılıyor:

"Eylül uyandı. Yine bir İstanbul sabahı. Doğa, adeta kızmış gibi ısıtıyor bu şehri. Bir damla suyun değeri çok daha iyi anlaşıldı son zamanlarda; ne çok su kaybetti bu şehir bir anda. Eylül şimdi çıkıyor evden. Yürümek istiyor biraz ama trafik had safhada.

Nüfus öyle arttı ki bir anda; yeni betonları, soğuk duvarları, doğa düşmanları gökdelenleri var bu şehrin. Bir deniz havası iyi gelecek Eylül'e. Denizin bu hali size garip gelebilir. Ne yazık ki biz alıştık doğanın ölüp, betonların yaşamasına. Alıştık maalesef, balıkların değil atıkların yüzmesine.

Eylül, son yaprakları ağacın yanından geçiyor. Ona herkes, 'son yapraklı ağaç' diyor. Böyle ünlendi ne yazık ki. Eylül eve dönüyor artık. Ev daha güzel bu şehirden. Televizyonda kimseler konuşmuyor, yıllardır hep aynı belgesel.

Kapatıyor televizyonu da. En iyisi uyumak. Gözleri kapalı ama düşünceleri açık Eylül'ün. Eylül o günü hatırlıyor; bir kanalla koca bir şehrin ne hale geldiğini hatırlıyor. Eylül uyusun, siz uyanın."

Animasyonun sonunda ise, "Ya Kanal... Ya İstanbul..." ifadeleri yer alıyor.