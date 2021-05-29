İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde
İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünde İstanbul Valiliği, Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma programı düzenlendi. Programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.
İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü nedeniyle, Fatih Camii'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde anma programı düzenlendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Törene Vali Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve yetkililer katıldı. Fatih Sultan Mehmet'in türbesi başında Kuran okundu, dualar edildi.
Törene Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Semih İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, oğlu ile birlikte yaşamını yitiren İBB eski Başkanı Kadir Topbaş ve hazirede yer alan diğer kabirleri de ziyaret ederek dua etti.
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