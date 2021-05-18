İBB Başkanı İmamoğlu, 'Halk Bakkal' projesi için çağrı yaptı

18 Mayıs 2021 Salı, 14:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, hayata geçirdikleri projeyi paylaştı.

"Sevgili bakkallarımız; Size destek olmak ve dayanışmayı güçlendirmek için Halk Bakkal projesini başlatıyoruz. Artık 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısı bakkallardan da alışveriş yapabilecek" diyen İmamoğlu, "Sizi Halk Bakkal'a katılmaya davet ediyorum; https://halkbakkal.ibb.istanbul" çağrısı yaptı.

İmamoğlu'nun Twitter hesabından yayımladığı açıklama şöyle: