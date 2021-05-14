Ekrem İmamoğlu: İBB yıllardır çiftçileri unutmuştu... 4.2 milyon ücretsiz fide dağıttık
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB yıllardır çiftçileri unutmuştu... 4.2 milyon ücretsiz fide dağıttık" açıklaması yaptı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında 'Dünya Çiftçiler Günü'yle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, tarıma destek amacıyla 4.2 milyon ücretsiz fide dağıtımını gerçekleştirdiklerini açıkladı.
"İBB YILLARDIR ÇİFTÇİLERİ UNUTMUŞTU..."
"İBB yıllardır çiftçileri unutmuştu... 4.2 milyon ücretsiz fide dağıttık, üretimden sulamaya, ekimden satışa tüm süreçte destek olduk." diyen İmamoğlu, "Bereketli topraklarda tarım tekrar başladı" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
İBB yıllardır çiftçileri unutmuştu... 4.2 milyon ücretsiz fide dağıttık, üretimden sulamaya, ekimden satışa tüm süreçte destek olduk. Bereketli topraklarda tarım tekrar başladı. #ÇiftçilerGünü’nde YouTube kanalımdaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim.
İBB yıllardır çiftçileri unutmuştu...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 14, 2021
4.2 milyon ücretsiz fide dağıttık, üretimden sulamaya, ekimden satışa tüm süreçte destek olduk. Bereketli topraklarda tarım tekrar başladı. #ÇiftçilerGünü’nde YouTube kanalımdaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim;https://t.co/ZE4qFIyEnC pic.twitter.com/Y2JBAHpifJ
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