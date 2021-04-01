İktidar medyası İmamoğlu'nu böyle sansürledi

01 Nisan 2021 Perşembe, 10:48

Londra/Sotheby's müzayede evinde yapılan açık artırmada, Kanuni Sultan Süleyman'ın İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo imzalı 16. yüzyıldan kalma portresi 350 bin sterline (yaklaşık 4 milyon TL) alıcı buldu. Söz konusu müzayede iktidar medyasında yankı uyandırdı. Hürriyet ve Sabah gazeteleri satışları gazetelerinde duyururken, İmamoğlu'nun adını haberde geçirmediler.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sotheby's'deki müzayededen 9 Kuran-ı Kerim ve el yazmalarının satın alındığı duyurmuştu.

İmamoğlu duyuruyu şu sözlerle yaptı:

"Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık, Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık ,5 surenin yeraldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları, Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un."

Londra/Sotheby's müzayede evinde yapılan açık artırma konuşulmaya devam ederken, Hürriyet gazetesi ve Sabah gazetesi dikkat çeken bir sansüre imza attı.

İki gazetede haberlerinde söz konusu müzayededen bahsederken, İBB'yi ve İmamoğlu'nu yazmadılar.

Hürriyet, haberinde Anadolu Ajansı'nı kaynak gösterirken, haberin içeriğinde İmamoğlu'nun satın aldığı 9 Kuran-ı Kerim ve elyazmalarından bahsetmedi.

Hürriyet gazetesinin haberi

Aynı şekilde Sabah gazetesi de, İBB'yi ve İmamoğlu'nu haber metninde geçirmezken, İmamoğlu'nun satın aldığı eserlerden bahsetmedi.

Sabah gazetesi'nin haberi

FATİH'İN TABLOSUNU İBB ALMIŞTI

Öte yandan, geçen yıl yine aynı müzayede evinde satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet tablosunu sürpriz bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Ekrem İmamoğlu 935 bin sterlin ödeyerek almıştı.