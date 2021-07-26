İBB, havalimanı taksicileri ile uzlaşma sağladı

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 22:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME tarafından daha önce belirlenen şartları uygulamadığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı’nda çalışan 397 aracın güzergah kullanım izin belgelerini askıya aldı.

İBB bu gelişmenin ardından, İstanbul halkının ve kent ziyaretçilerinin daha fazla mağduriyet yaşamaması için konun taraflarıyla bir buluşma gerçekleştirdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığındaki toplantıya; İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ve İGA Temsilcisi Turgay Yaman katıldı.

Sorunun çözümü için detaylı görüşmelerin yapıldığı toplantı sonrası şu konularda anlaşmaya varıldı: