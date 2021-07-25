‘Kısa mesafe’ olduğu için taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj

25 Temmuz 2021 Pazar, 22:40

İstanbul'da bir çift nikah sonrası yaptıkaları yürüşün ardından taksiye binmek istedi. Taksiciler tarafından 'kısa mesafe' denerek reddedilen çift otobüse bindi.

Gelini gören otobüs şoforü ise ilk başta yaşadığı şaşkınlığın ardından sefere gelin arabası olarak devam edeceklerini söyleyerek kornaya bastı. Gelin bu neşeli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yalnız evimize dönüşümüz efsane oldu. Nikah sonrası yeşil alanda biraz yürüyelim dedik, sonra yorulunca kısa mesafe hiç bir taksi almadı. Sadece buna odaklansak gecemiz heba olacaktı. Daha fazla yürümeye mecal de kalmayınca otobüsle dönelim bari dedik üst baş da sade olunca. :) pic.twitter.com/OpMNNSJjCu — Seyyar Seyyare (@SeyyarSeyyare) July 25, 2021

ONGUN ALINTILADI

Yapılan paylaşımı alıntalayan Murat Ongun, "Sizce de çok güzel değil mi?" dedi.

Ongun'un paylaşımı şu şekilde: