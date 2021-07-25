‘Kısa mesafe’ olduğu için taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj

Nikah sonrası taksiye binmek isteyen ancak 'kısa mesafe' diyerek reddedilen çifte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun mesaj yazdı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2021 Pazar, 22:40
‘Kısa mesafe’ olduğu için taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj
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İstanbul'da bir çift nikah sonrası yaptıkaları yürüşün ardından taksiye binmek istedi. Taksiciler tarafından 'kısa mesafe' denerek reddedilen çift otobüse bindi. 

Gelini gören otobüs şoforü ise ilk başta yaşadığı şaşkınlığın ardından sefere gelin arabası olarak devam edeceklerini söyleyerek kornaya bastı. Gelin bu neşeli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ONGUN ALINTILADI

Yapılan paylaşımı alıntalayan Murat Ongun, "Sizce de çok güzel değil mi?" dedi. 
Ongun'un paylaşımı şu şekilde:


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