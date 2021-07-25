‘Kısa mesafe’ olduğu için taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj
Nikah sonrası taksiye binmek isteyen ancak 'kısa mesafe' diyerek reddedilen çifte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun mesaj yazdı.
İstanbul'da bir çift nikah sonrası yaptıkaları yürüşün ardından taksiye binmek istedi. Taksiciler tarafından 'kısa mesafe' denerek reddedilen çift otobüse bindi.
Gelini gören otobüs şoforü ise ilk başta yaşadığı şaşkınlığın ardından sefere gelin arabası olarak devam edeceklerini söyleyerek kornaya bastı. Gelin bu neşeli anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Yalnız evimize dönüşümüz efsane oldu. Nikah sonrası yeşil alanda biraz yürüyelim dedik, sonra yorulunca kısa mesafe hiç bir taksi almadı. Sadece buna odaklansak gecemiz heba olacaktı. Daha fazla yürümeye mecal de kalmayınca otobüsle dönelim bari dedik üst baş da sade olunca. :) pic.twitter.com/OpMNNSJjCu— Seyyar Seyyare (@SeyyarSeyyare) July 25, 2021
ONGUN ALINTILADI
Yapılan paylaşımı alıntalayan Murat Ongun, "Sizce de çok güzel değil mi?" dedi.
Ongun'un paylaşımı şu şekilde:
Sizce de çok güzel değil mi? https://t.co/Jb78mET0Lk— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) July 25, 2021
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