İBB Meclisi'nde gergin anlar: Kürsüye yürüdüler

İBB Meclisi'nde, CHP Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan'ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı. AKP'liler kürsüye yürüdü.

DHA
17 Haziran 2021 Perşembe, 19:29
İBB Meclisi'nde gergin anlar: Kürsüye yürüdüler
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, CHP Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan'ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Sanat merkezinde yapılan İBB Meclis toplantısında, AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu ve AKP'li üyeler kürsüye yürüdü.

AKP ve CHP sıralarından çok sayıda meclis üyesinin kürsü önünde karşı karşıya gelmesi üzerine arbede yaşandı. Meclis Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, oturuma 10 dakika ara verdi. Okul, parti grup başkanvekillerini görüşmeye çağırdı. Meclis toplantısına gerginlik nedeniyle 10 dakika ara verildi.


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