İBB Meslek Fabrikası’ndan kadınlara iletişim eğitimi

06 Nisan 2021 Salı, 15:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası medya sektöründe kadın gücünü arttırmaya yönelik önemli bir projeye imza attı. Kadınların katıldıkları eğitimler doğrultusunda yeni iletişim teknolojilerini kullanarak kendi medya içeriklerini oluşturma yetkinliklerini kazanmalarını hedefleyen proje kapsamında İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile işbirliği yapıldı.

Meslek Fabrikası’nın açtığı Pastacılık ve Profesyonel Çiçek Tasarım kurslarına katılan kursiyerlerden mülakat ile seçilen 10 kadın katılımcı, projenin uygulama ağırlıklı eğitimlerinde yer aldı.

Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri tarafından ücretsiz olarak Yaratıcı Drama, Temel Video ve Fotoğraf Çekimi, Görüntü Kurgulama Teknikleri, Temel Düzeyde, Grafik İçerik Üretimi ve Sosyal Medya Kullanımı ve Podcast Yapımı eğitimleri verildi.

Eğitimin sonunda katılımcılar sertifikalarını törenle aldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Kavram Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan kadın gücünün hayatın her alanında önem arz ettiğine ve kadın istihdamını arttırmada İzmir’in örnek şehir olması için kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.