İBB sahip çıktı, Bedirhan Aslan iş buldu

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Uzun süre işsiz kalan Aslan, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ın girişimiyle İBB’ye bağlı bir firmada güvenlik görevlisi olarak işe alındı. Bayburt Grup’un yüklenici olduğu metro inşaatında çalışan ve yemek olarak ekmek arası ıspanak dağıtıldığını duyuran işçi Bedirhan Aslan, paylaşımın ardından işten çıkarılmıştı.

Aslan, “Şimdi Mardin’de ailemle beraberim. 6 kişilik bir aileyiz ve ailede çalışan hiç kimse yok. Evimiz kira, herhangi bir gelirimiz yok. Yardıma ihtiyacımız var. Hem benim hem ailemin bu mağduriyetliğin duyulmasını istiyorum. Mardin’de olduğumuz için iş imkânları çok kısıtlı. Sesimizin duyulmasını istiyorum” diyerek yardım istemişti.

Aslan, dün sosyal medya hesabından “Müjdem var size” diyerek paylaştığı mesajında iş bulduğunu açıkladı. Aslan, CHP milletvekili Turan Aydoğana ve sesinin duyrulmasında yardımcı olanlara teşekkür etti.