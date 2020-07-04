İBB sahip çıktı, Bedirhan Aslan iş buldu
İstanbul Bakırköy’de çalıştığı metro şantiyesinde öğle yemeği olarak dağıtılan ekmek arası ıspanağa karşı çıktığı için işten çıkarılan işçi Bedirhan Aslan’a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sahip çıktı.
Uzun süre işsiz kalan Aslan, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ın girişimiyle İBB’ye bağlı bir firmada güvenlik görevlisi olarak işe alındı. Bayburt Grup’un yüklenici olduğu metro inşaatında çalışan ve yemek olarak ekmek arası ıspanak dağıtıldığını duyuran işçi Bedirhan Aslan, paylaşımın ardından işten çıkarılmıştı.
Aslan, “Şimdi Mardin’de ailemle beraberim. 6 kişilik bir aileyiz ve ailede çalışan hiç kimse yok. Evimiz kira, herhangi bir gelirimiz yok. Yardıma ihtiyacımız var. Hem benim hem ailemin bu mağduriyetliğin duyulmasını istiyorum. Mardin’de olduğumuz için iş imkânları çok kısıtlı. Sesimizin duyulmasını istiyorum” diyerek yardım istemişti.
Aslan, dün sosyal medya hesabından “Müjdem var size” diyerek paylaştığı mesajında iş bulduğunu açıkladı. Aslan, CHP milletvekili Turan Aydoğana ve sesinin duyrulmasında yardımcı olanlara teşekkür etti.
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