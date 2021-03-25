İBB Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatrolar Günü'nü 2 oyunla kutlayacak
İBB Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü 2 oyunla kutlayacak. Oyunlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle YouTube üzerinden yayımlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında "Benim Güzel Pabuçlarım" ve "Melek" adlı oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.
İBB Şehir Tiyatroları YouTube hesabından Dersu Yavuz Altun'un yazıp yönettiği "Benim Güzel Pabuçlarım", saat 15.00'te yayımlanacak.
Bir robot palyaçonun hikayesine odaklanan oyunda, Ayşe Günyüz, Çağrı Büyüksayar, Oğuzhan Oğuz, Gülsüm Alkan, Samet Silme ve Sefa Turan rol alıyor.
Rüstem Ertuğ Altınay'ın kaleme aldığı, Jale Karabekir'in yönettiği "Melek" adlı oyun ise saat 20.30'da seyircilerin beğenisine sunulacak.
Aktris Melek Kobra'nın günlüklerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, Kobra'yı Yeşim Koçak canlandırıyor.
Aynı gün saat 19.00'da yayımlanacak "Sahnenin Gizli Kahramanları" isimli söyleşinin yeni konuğu da aksesuarcı Cengiz Önay olacak.
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