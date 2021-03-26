İBB Sözcüsü Murat Ongun kaç kişiye istihdam sağladıklarını açıkladı

26 Mart 2021 Cuma, 22:26

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde istihdam ofisleriyle kaç kişiye iş olanağı sağladıklarını açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, İstanbul genelinde açılan 13 Bölgesel İstihdam Ofisimiz bugün itibariyle 15.276 vatandaşımıza özel sektörde istihdam sağlamıştır. Pandemi dönemine rağmen İBB’nin istihdam çalışmaları tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullandı.

Ongun'un paylaşımı şu şekilde: