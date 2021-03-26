İBB Sözcüsü Murat Ongun kaç kişiye istihdam sağladıklarını açıkladı
İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabı üzerinden, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde kaç kişiye istihdam sağladıklarını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde istihdam ofisleriyle kaç kişiye iş olanağı sağladıklarını açıkladı.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, İstanbul genelinde açılan 13 Bölgesel İstihdam Ofisimiz bugün itibariyle 15.276 vatandaşımıza özel sektörde istihdam sağlamıştır. Pandemi dönemine rağmen İBB’nin istihdam çalışmaları tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullandı.
Ongun'un paylaşımı şu şekilde:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, İstanbul genelinde açılan 13 Bölgesel İstihdam Ofisimiz bugün itibariyle 15.276 vatandaşımıza özel sektörde istihdam sağlamıştır. Pandemi dönemine rağmen İBB’nin istihdam çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 26, 2021
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