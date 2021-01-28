İBB’de 1000 adet minibüs ve dolmuşun taksiye dönüşme teklifi, alt komisyona geri çekildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1000 adet minibüs ve dolmuşun taksiye dönüşme teklifi, alt komisyona geri çekildi. Talep, bir sonraki UKOME toplantısında gündeme alınacak.
UKOME'nin bu yılki ilk toplantısını İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı.
Aylardır reddedilen Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 750 minibüs ve 250 taksi dolmuş olmak üzere 1000 plakanın taksiye dönüştürülmesi teklifi görüşüldü. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, toplantı sırasında alt komisyondaki görüşmeler devam ettiği için bir sonraki UKOME toplantısında görüşülmek üzere teklifi geri çekti.
MESLEK ODASINDAN DESTEK
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, söz alarak 750 adet minibüsün dönüşüm teklifi ile 250 taksi dolmuşun dönüşüm talebinin ayrı ayrı görüşülmesini talep ettiklerini söyledi. Aksu, minibüslerin taksiye dönüştürülmesinin hukuki olmadığını, taksi dolmuşların taksiye dönüşme teklifine ise olumlu baktıklarını belirtti. Aksu oylama yapılmasını istedi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar 1000 adet minibüs ve taksi dolmuşun taksiye dönüşümü teklifini, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün geri çekme talebi üzerine alt komisyona gönderilmesini oyalamaya sundu. Teklif oy birliği ile geri çekilerek alt komisyona havale edildi.
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