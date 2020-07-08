İBB’de tartışmalı atama

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliği görevinden emeklilik gerekçesiyle ayrılan Yavuz Erkut’un yerine Can Akın Çağlar’ın atanması tartışmaları beraberinde getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Çağlar’ı daha önce yolsuzluk yapmakla suçlarken, eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de kumpas davaları döneminde tayin isteyen eşini sürgüne gönderen kişi olduğunu söyledi.

CHP İÇİNDE TARTIŞMALAR YAŞANDI

Atama kararının ardından Erdoğdu’nun 2012’de Çağlar’ı yolsuzlukla suçladığı ifadeleri yeniden gündeme gelirken, parti içinde de tartışmaların yaşandığı kaydedildi. Erdoğdu, 9 Ağustos 2012’de CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenlemiş ve dönemin Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar’ın tarımda hiçbir geçmişi olmayan, son çalıştığı işyeri ile alacak davası bulunan Dursun Akdağ adlı bir kişinin henüz kurmadığı 20’nin üzerindeki şirketin her biri için 7-7.5 milyon TL tutarında kredi sağladığını iddia etmişti.

DURSUN ÇİÇEK: "EŞİMİ SÜRGÜNE GÖNDEREN GENEL MÜDÜR"

Erdoğdu, BDDK üyeliğine atanan Çağlar’ı istifaya, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı da göreve çağırmıştı. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de atama kararının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yargılandıkları dönemde eşinin İstanbul’a tayin istediğini anımsatan Çiçek, “Can Akın Çağlar kimdir? Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında FETÖ suç örgütü ve ortaklarının işlediği hukuk cinayetlerinin mağduru olduğumuz dönemde İstanbul’a tayin isteyen sevgili eşimi Ardahan’a süren genel müdürdür. Bu infaz talimatını kimden aldı” ifadelerini kullandı.