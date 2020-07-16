İBB'de tartışmalı meclis toplantısı: AKP ve MHP'li üyeler, toplumsal cinsiyet eşitliğini tanımadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) "Toplumsal Cinsiyet Şube Müdürlüğü" kurulması teklifi, AKP ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Karar görüşülürken AKP'li Muhammet Kaynar ile CHP'li Filiz Öztürk Çelik arasında tartışma yaşandı.
İBB Meclisi temmuz ayı üçüncü birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde devam ediyor.
Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan mecliste, komisyon raporları gündeme geldi.
Gündemin 64. maddesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü", "Sosyal Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü" ve "Çocuk ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü" yeni birimlerin kurulması taleplerine karşı, "Hukuk Komisyonu", "Sosyal Hizmetler", "Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu" ile "Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu"nun müşterek raporu ele alındı.
Komisyon raporu sonrası söz alan CHP'li meclis üyesi Filiz Öztürk Çelik, toplumsal cinsiyet konusunun sadece kadın ve aile olarak tartışılmasını çok yanlış bulduğunu belirterek, toplumsal cinsiyet kavramının İstanbul Sözleşmesi'nin bir gereği olduğunu söyledi.
AKP Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili müdürlük kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerini savundu.
Tekrar söz alan CHP'li Çelik, "Muhammed Bey'in bir travma yaşadığı kesin. Çocukluğunda mı yaşadı gençliğinde mi yaşadı bilmiyorum. LGBT ve cinsel eğilimlerle ilgili" dedi. Çelik konuşurken, AKP'li meclis üyeleri masalara vurarak susturmaya çalıştı.
Tartışmaların ardından 64 numaralı rapor oylanarak ısrar kararı olarak kabul edildi. Meclis kararı ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü", "Sosyal Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü" ve "Çocuk ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü" kurulmayacak.
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