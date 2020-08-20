İBB'den engelliler için 'engelsiz' spor alanı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 12:52

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesi engelli yurttaşların spor alanlarına kolay erişimi konusunda verdiği söz Kartal sahilindeki İBB spor tesislerinde hayata geçti.

Kartal - Atalar sahilinde tamamlanan Engelsiz Spor Parkı, hizmete girerken, basketbol meraklısı engelli bireyler ve tekerlekli sandalye basketbol oyuncuları geçen gün bir araya geldi.

Erişilebilirlik uygulamaları danışmanı ve IBB Spor Kulübü Yönetim kurulu üyesi Adem Kuyumcu, "IBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Istanbul da her alanın herkes için erişilebilir olması talimatı ve kararlılığıyla bilikte engelsiz, erişilebilir kent uygulamaları konusunda da yoğun çalışmalar yürütülüyor, bu kapsamda engelli sporculardan gelen talepler doğrultusunda açık alanlarda da spor yapılabilmesı imkanı sağlıyoruz. Pandemi sürecinde salonların kapalı olması nedeniyle spordan uzak kalan engelliler ilki İBB Çırpıcı parkında yapılan Engelsiz Spor parkını düzenlemelerden sonra çok yoğun kullanıma geçildi. Anadolu yakasındaki bu alanında aynı yoğunlukta kullanılmasını bekliyoruz. Engelli bireylerin de erişilebilirlik uygulaması yapılan spor alanlarını ve parkları kullanarak sahip çıkmalarını bekliyoruz" dedi.