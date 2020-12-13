İBB'den 'golf aracı' yanıtı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin golf aracı alarak israf ettiğine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Ongun, alınan araçların yaşlı ve engelli yurttaşların mezarlıklar içinde kabristan ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri için alındığını kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2020 Pazar, 15:39
İBB'den 'golf aracı' yanıtı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "İBB cenaze aracı almak yerine, israfta bulunarak golf aracı aldı" şeklindeki haberlere yanıt verdi.
Söz konusu haberdelerde belediye bütçesiyle 1 milyon 683 bin TL'ye 24 adet golf aracı alındığı belirtilmişti.

Sosyal medya üzerinden eleştirilere yanıt veren Ongun, "Bazı yayın organlarında "İBB’nin golf aracı satın aldığı ve israf yaptığı" iddia edilmiştir. Alınan araçlar yaş almış ve engelli yurttaşlarımızın mezarlıklar içinde kabristan ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirmeleri için temin edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine" dedi.


Bazı yayın organlarında "İBB’nin golf aracı satın aldığı ve israf yaptığı" iddia edilmiştir. Alınan araçlar yaş almış ve engelli yurttaşlarımızın mezarlıklar içinde kabristan ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirmeleri için temin edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine.

— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 13, 2020

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